PC participa de ação para recuperação de pessoas em vulnerabilidade no AM

Manaus – A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da 36ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Rio Preto da Eva (a 57 quilômetros de Manaus), participou, nesta sexta-feira (07), de uma Central Integrada de Fiscalização (CIF) realizada em parceria com outros órgãos. A ação teve como objetivo oferecer serviços de recuperação para pessoas em situação de vulnerabilidade e prevenir possíveis infrações criminais.

A operação foi uma iniciativa do Centro de Referência Especializado em Assistência Social (Creas) e contou com a participação do Ministério Público do Estado do Amazonas (MP-AM), da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), da Guarda Civil Municipal (GCM), da Secretaria Municipal de Segurança Pública e da Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas-RPE).

De acordo com o delegado Antônio Rondon, titular da 36ª DIP, pessoas em situação de rua foram orientadas a buscar os serviços públicos disponíveis para tratamento do alcoolismo e da dependência química, fatores que impactam diretamente sua condição social.

“Os indivíduos foram devidamente cadastrados, tiveram seus antecedentes criminais verificados e, para aqueles provenientes de outras localidades, foi disponibilizado suporte logístico para que pudessem retornar às suas cidades de origem”, destacou Rondon.

A fiscalização será realizada periodicamente no município, oferecendo assistência para pessoas em situação de vulnerabilidade e contribuindo para a prevenção de infrações criminais.

