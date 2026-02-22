“Paz na Ucrânia não pode mais ser adiada”, diz Papa Leão XIV

Pontífice citou 4º ano da guerra e renovou apelo de cessar-fogo

Vaticano – As vésperas da guerra na Ucrânia completar quatro anos no próximo dia 24, o Papa Leão XIV dedicou uma parte do Angelus deste domingo (22) para pedir paz no leste europeu, algo que “não pode mais ser adiado”.

“A paz não pode ser adiada: é uma necessidade urgente que deve encontrar espaço nos corações e se traduzir em decisões responsáveis”, disse o pontífice ao recordar o quarto ano do conflito.

“Por isso, enovo com veemência o meu apelo: que as armas se calem, que cessem os bombardeios, que se alcance um cessar-fogo sem demora e que o diálogo seja fortalecido para abrir o caminho para a paz”, reforçou Robert Prevost, que também enviou uma mensagem às vítimas do confronto.

“Meu coração ainda se comove com a situação dramática diante dos olhos de todos: quantas vítimas, quantas vidas e famílias destruídas, quanto sofrimento indizível”, falou o Papa, acrescentando: “De fato, toda guerra é uma ferida infligida a toda a família humana. Ela deixa para trás morte, devastação e um rastro de dor que marca gerações”.

Por fim, Leão XIV pediu aos fiéis para “unirem-se em oração” pelo povo ucraniano e por todos aqueles que “sofrem com esta guerra e com cada conflito no mundo” para que “o tão esperado dom da paz possa brilhar em nossos dias”.

