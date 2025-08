Passageiro registra fumaça de incêndio no meio do Rio Negro, em Manaus

Incêndio atingiu uma fábrica de automóveis e veículos comerciais no Distrito Industrial II

Manaus- Um passageiro que estava chegando de barco em Manaus registrou no Rio Negro, a fumaça do incêndio que atingiu uma fábrica de automóveis e veículos comerciais nesta terça-feira (5), no Distrito Industrial II, na zona leste da capital.

O incêndio de grandes proporções pode ser visualizado em várias áreas de Manaus.

Segundo as informações, 19 viaturas do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) foram acionadas até o local e mais de 93 agentes atuam para combater o incêndio.

De acordo com a Defesa Civil, provavelmente, o fogo só deverá ser controlado pela parte da noite.

amazonianarede

Da Redação Portal d24am