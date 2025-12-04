Parte da orla de Itacoatiara é interditada por riscos de novos desabamentos

O deslizamento ocorreu em uma das áreas mais movimentadas da cidade, frequentadas por moradores e turistas parra esporte e lazer.

Um trecho da orla de Itacoatiara, no interior do Amazonas, foi interditado nesta terça-feira (2) após um deslizamento em uma estrutura de sacos de concreto usada que protege a margem do rio. A Defesa Civil isolou cerca de 50 metros da área por risco de novos desabamentos. (Veja vídeo acima).

O deslizamento ocorreu em uma das áreas mais movimentadas da cidade, frequentadas por moradores e turistas parra esporte e lazer. A parte superior da orla, incluindo o calçadão, foi comprometida.

A Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) informou que a barreira ficou danificada. Ainda não há informações sobre o que provocou o deslizamento. O caso está em investigação e sem previsão para início dos reparos, pois o Rio Amazonas está em processo de cheia.

A Defesa Civil orientou que ninguém ultrapasse a barreira de isolamento por risco de novos desabamentos. A prefeitura informou que continua monitorando a área.

Por Liam Cavalcante, Rede Amazônica — Itacoatiara