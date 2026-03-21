Parintins lança 59º festival e anuncia novo Bumbódromo para 25 mil pessoas

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redação Amazonia na Rede II
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(Foto: Divulgação / Secom) Fonte: D24am. Leia mais em https://d24am.com/plus/parintins-lanca-59o-festival-e-anuncia-novo-bumbodromo-para-25-mil-pessoas/

O lançamento contou com shows das cantoras Simone Mendes, Klessinha e, dos bois Caprichoso e Garantido

Parintins – Na noite de sexta-feira (20) ocorreu o lançamento do 59º Festival de Parintins no município localizado a 369 quilômetros da capital. Um projeto do novo Bumbódromo, que terá capacidade ampliada para um público de 25 mil pessoas, também foi apresentado. A programação reuniu torcedores, artistas, autoridades e a população local em um grande espetáculo cultural, com shows das cantoras Simone Mendes e Klessinha, além das apresentações dos bois Caprichoso e Garantido.

O Festival de Parintins 2026 será realizado nos dias 26, 27 e 28 de junho, mantendo a tradição da disputa entre Caprichoso e Garantido. O evento segue como uma das maiores manifestações culturais do país e um dos principais motores da economia criativa do Amazonas, reunindo cultura, turismo e geração de renda em uma das maiores festas do Brasil.

O novo Bumbódromo representa um salto estrutural para o festival, com ampliação de 70% na capacidade de público, saindo de 14,7 mil para 25 mil pessoas. O projeto também prevê a criação de 9,8 mil novos lugares nas galeras e a implantação de 20 novos camarotes, garantindo mais conforto, melhor visibilidade e ampliando a experiência do público durante as apresentações.

Além da ampliação da capacidade, o projeto contempla o aumento da área construída em três vezes, passando de 19 mil para 61 mil metros quadrados. A nova estrutura também incorpora soluções modernas para grandes arenas, como sistemas de suporte cênico semelhantes aos utilizados em teatros, garantindo mais segurança para artistas e trabalhadores durante as apresentações.

Entre as melhorias estruturais estão novas rampas e acessos, dois níveis de circulação de público e a reorganização dos fluxos entre as áreas do Caprichoso e do Garantido. O projeto também prevê maior agilidade no atendimento das equipes operacionais e um sistema de evacuação com tempo estimado de até oito minutos, garantindo mais segurança ao público.

A partir do dia 27 de abril, serão realizadas audiências públicas para apresentação e discussão do projeto com a população. O processo também contará com a participação direta dos bois Caprichoso e Garantido, que serão consultados para a definição do calendário das consultas e para o aprimoramento do projeto.

A proposta do novo Bumbódromo foi construída ao longo dos últimos anos, com início das discussões em 2023, quando começaram as rodadas de diálogo com a população e setores envolvidos. Em 2024, houve a apresentação da maquete e dos primeiros estudos, seguida por novas rodadas de escuta em 2025 e, agora, a apresentação oficial do projeto em 2026.

O projeto conta com a participação de mais de 100 profissionais, entre arquitetos e engenheiros, incluindo equipes que atuam na avaliação e desenvolvimento de arenas internacionais, como as estruturas previstas para a Copa do Mundo de 2026, nos Estados Unidos, Canadá e México.

A previsão é que a obra seja executada em aproximadamente três anos, sem interrupção do Festival de Parintins durante o período de execução. A estratégia adotada permitirá que as intervenções avancem de forma gradual, mantendo a realização do festival e garantindo o mesmo público durante as etapas iniciais da obra.

Investimentos

Para 2026, o Governo do Estado anunciou patrocínio de R$ 10 milhões, sendo R$ 5 milhões destinados ao Boi Caprichoso e R$ 5 milhões ao Boi Garantido. O investimento contribui diretamente para a produção artística das agremiações, fortalecendo a qualidade do espetáculo e garantindo melhores condições para a preparação dos bois ao longo da temporada.

Os dados econômicos também reforçam a dimensão do festival como motor da economia local. Em 2025, a festa movimentou cerca de R$ 184 milhões, com expectativa de alcançar R$ 193,2 milhões em 2026, além da geração de mais de 30 mil empregos diretos e indiretos, beneficiando diversos setores, como comércio, serviços, turismo e economia criativa.

No turismo, a projeção é de crescimento no número de visitantes, passando de 120 mil em 2025 para cerca de 126 mil turistas em 2026. O aumento reforça o posicionamento de Parintins como um dos principais destinos culturais do Brasil, com impacto direto na ocupação hoteleira, no transporte e na movimentação econômica da região do Brasil.

Participaram do lançamento o governador Wilson Lima, o vice-governador, Tadeu de Souza; o prefeito de Parintins, Matheus Assayag; o deputado federal, Fausto Jr; o presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas, deputado estadual Roberto Cidade; os deputados estaduais Thiago Abrahim, Alessandra Campelo e Professora Jacqueline; os prefeitos de Boa Vista do Ramos, Urucará, Autazes e Tapauá; vereadores, secretários estaduais, entre outras autoridades.

amazonianarede
Da Redação com Assessoria Portal d24am

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