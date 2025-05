Paquistão diz que três bases aéreas foram alvo de mísseis indianos

País prometeu retaliar, disse porta-voz militar paquistanês

Islamabad – O Paquistão disse que a Índia disparou mísseis contra três bases aéreas na madrugada de sábado (10) (horário local), incluindo uma próxima à capital, Islamabad, mas as defesas aéreas paquistanesas interceptaram a maioria deles, conforme os países vizinhos prolongavam seus piores combates em quase três décadas.

Envolvidos em uma disputa de longa data pela Caxemira, os dois países têm se envolvido em confrontos diários desde quarta-feira, quando a Índia lançou ataques dentro do Paquistão contra o que chamou de bases de militantes. O Paquistão prometeu retaliar.

“A Índia, por meio de seus aviões, lançou mísseis ar-superfície. A base de Nur Khan, a base de Mureed e a base de Shorkot foram alvos”, disse o porta-voz militar do Paquistão, tenente-general Ahmed Sharif Chaudhry, em pronunciamento televisionado tarde da noite.

Uma das bases aéreas fica na cidade de Rawalpindi, nos arredores da capital Islamabad, e as outras duas ficam na província do Punjab, no leste do Paquistão, vizinha da Índia.

O porta-voz militar paquistanês disse que apenas alguns mísseis conseguiram passar pelas defesas aéreas, e esses não atingiram nenhum “ativo aéreo”, de acordo com as avaliações iniciais de danos.

Os ministérios das Relações Exteriores e da Defesa da Índia não responderam imediatamente a um pedido de comentário fora do horário comercial.

A Índia disse que seus ataques na quarta-feira foram uma retaliação a um ataque mortal contra turistas hindus na Caxemira indiana no mês passado

O Paquistão negou as acusações da Índia de que estaria envolvido no ataque aos turistas. Desde quarta-feira, os dois países trocaram artilharia transfronteiriça, e enviaram drones e mísseis para o espaço aéreo um do outro

Grande parte dos combates desta sexta-feira ocorreu na Caxemira indiana e nos Estados indianos vizinhos. A Índia afirmou ter abatido drones paquistaneses

Pelo menos 48 pessoas foram mortas desde quarta-feira, de acordo com estimativas de vítimas em ambos os lados da fronteira que não foram verificadas de forma independente.

