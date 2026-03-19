Ouvidoria do TCE-AM abre inscrições para Webinário sobre participação cidadã e gestão pública

Como parte das atividades alusivas ao Dia da Ouvidoria 2026, a Ouvidoria do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) abre inscrições para o webinário “Ouvidoria: Onde a gestão se transforma por meio da Participação”, que será realizado no dia 20 de março, das 8h às 12h, via Google Meet.

Voltado às ouvidorias dos órgãos públicos jurisdicionados pela Corte de Contas amazonense, o encontro foi pensado para ampliar o debate sobre governança, transparência e participação cidadã, além de incentivar a troca de experiências para o fortalecimento do controle social e da escuta qualificada.

Na avaliação da conselheira-presidente Yara Amazônia Lins, “quando a escuta se transforma em ação, a administração pública evolui, se torna mais inteligente e mais conectada com as reais necessidades da população”.

Já para o conselheiro-ouvidor do TCE-AM, Mario de Mello, o momento será importante para reunir experiências e incentivar o engajamento dessas instituições. “Queremos contar com a participação das ouvidorias neste momento de diálogo e construção conjunta, voltado ao fortalecimento de um serviço público cada vez mais atento às pessoas”, afirmou.

A atividade integra a programação recomendada pelo Instituto Rui Barbosa (IRB) para marcar o Dia da Ouvidoria em 2026. A data, celebrada em 16 de março, foi instituída pela Lei nº 12.632/2012, reforçando a importância das ouvidorias como instrumentos de participação social e aprimoramento da gestão pública.

A proposta é destacar a importância das ouvidorias como canais capazes de aproximar a administração pública da sociedade e contribuir para serviços mais eficientes, acessíveis e responsivos.

A programação contará com a palestra “Ouvidorias Públicas e Governança: transparência, acesso à informação e proteção de dados na promoção da participação cidadã”. Na sequência, o webinário terá um espaço dedicado aos relatos de experiências e boas práticas desenvolvidas pelas ouvidorias selecionadas.

As inscrições estão disponíveis no portal da Escola de Contas Públicas (ECP), pelo endereço ecpvirtual.tce.am.gov.br. O acesso ao webinário será feito conforme link divulgado na programação do evento.

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Texto: Adríssia Pinheiro

DICOM TCE-AM