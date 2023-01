No BBB 23, Key Alves cogita possibilidade de colocar a dupla de Líderes no Castigo do Monstro

Depois de brincarem sobre o assunto perfume íntimo no Quarto Fundo do Mar do BBB 23, participantes mudam o assunto para jogo. Eles comentam sobre possibilidades de indicações para o Castigo do Monstro, caso vençam a Prova do Anjo.

Key Alves declara um desejo: “Eu falei para ele (e aponta para Gustavo)… É que a gente não tem noção lá fora, mas a minha vontade é de colocar as Líderes (Bruna Griphao e Larissa)”.

“Perde tudo, perde privilégio, perde o VIP”, ressalta Domitila Barros. “Você está com ranço delas”, destaca Cristian. “Se lá fora a gente está forte… Imagina se isso acontece?”, continua a atleta.

“Teve um dia que o Gabriel estava aqui e soltou piadinha para eu ouvir, com relação ao Monstro. Ele disse: ‘Pode me dar que eu quero o Monstro'”, conta Marília. “Então é ele mesmo. Muito soberbo, cara. Quem ele pensa que ele é?”, diz Key. Gshow – Rio de Janeiro

https://www.google.com/amp/s/gshow.globo.com/google/amp/realities/bbb/bbb-23/dentro-da-casa/noticia/no-bbb-23-key-alves-cogita-possibilidade-de-colocar-a-dupla-de-lideres-no-castigo-do-monstro.ghtml