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Neymar evolui na recuperação, mas ainda não tem data para voltar aos treinos

Por
redação Amazonia na Rede II
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(Foto: Rafael Ribeiro/CBF) Fonte: D24am. Leia mais em https://d24am.com/esportes/futebol/neymar-evolui-na-recuperacao-mas-ainda-nao-tem-data-para-voltar-aos-treinos/

Camisa 10 passou por nova ressonância e apresentou melhora, porém segue sem previsão de retorno aos treinos

EUA – Neymar recebeu uma notícia positiva em sua recuperação na Copa do Mundo. Nesta segunda-feira (8), o atacante passou por uma nova ressonância magnética para avaliar a lesão muscular de grau dois na panturrilha direita e teve a evolução considerada satisfatória pela comissão médica da seleção brasileira.

Em nota oficial, a CBF informou que o exame apontou avanço dentro dos parâmetros previstos para o tratamento. Apesar disso, a entidade não estabeleceu uma data para o retorno do camisa 10 às atividades com bola.

“O atleta Neymar foi submetido a ressonância magnética nesta segunda-feira. O exame apontou boa evolução em seu tratamento, dentro dos parâmetros esperados. Ele seguirá o processo de recuperação e de preparação física planejado pela comissão médica da Seleção Brasileira”, informou a CBF.

A expectativa é que, caso a recuperação continue evoluindo nos próximos dias, o atacante seja liberado gradualmente para iniciar exercícios com bola. Por enquanto, o foco permanece no tratamento e no condicionamento físico.

Como é a lesão de Neymar?

Neymar se recupera de uma lesão sofrida ainda pelo Santos, em sua última partida antes da convocação de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo. Na ocasião, o Peixe divulgou inicialmente um diagnóstico de edema na panturrilha. Entretanto, após a apresentação à seleção, em 28 de maio, o médico Rodrigo Lasmar confirmou uma lesão muscular de grau dois e estipulou um prazo de recuperação entre duas e três semanas.

O problema tirou o atacante dos amistosos preparatórios da Seleção e ainda coloca em dúvida sua presença na estreia do Mundial, marcada para o próximo dia 13 de junho, contra o Marrocos, em Nova Jersey.

Mesmo lesionado, Neymar viajou com a delegação para os Estados Unidos e segue acompanhado de perto pelos profissionais da seleção. No último fim de semana, enquanto o restante do elenco esteve em Cleveland para a vitória por 2 a 1 sobre o Egito, o camisa 10 permaneceu em Nova Jersey, dando sequência ao tratamento.

A comissão técnica mantém cautela e evita estabelecer prazos. Internamente, porém, existe a expectativa de que Neymar possa avançar para uma nova fase do tratamento nos próximos dias. Assim, ficaria mais próximo do retorno aos gramados durante a Copa do Mundo.

amazonianarede
Do R7 Portal d24am

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