Mutirão no AM oferece exame de vista e óculos grátis; veja quem tem direto

Ação prevê mais de 12 mil consultas até dezembro e entrega óculos sem custo para pacientes que aguardam atendimento no sistema de saúde do estado.

A primeira etapa do mutirão que oferece exame de vista completo e entrega gratuita de óculos para pacientes que aguardam atendimento no sistema de saúde do estado começou nesta segunda-feira (24), no Centro de Convenções Vasco Vasques, em Manaus.

A ação integra o programa Opera+ Amazonas e reúne a maior oferta de atendimentos oftalmológicos já realizada no estado, com 12.563 consultas previstas até dezembro.

O objetivo é reduzir a fila da regulação e ampliar o acesso a serviços especializados. Nesta etapa inicial, a Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) estima atender 4 mil pessoas apenas no Vasco Vasques.

No local, os pacientes passam por avaliação completa, incluindo:

Acuidade visual

Exame de refração, que aponta a necessidade de óculos

Quem precisa escolhe o modelo no ato da consulta e recebe o item pronto em 15 de dezembro. Pacientes diagnosticados com catarata já deixam o atendimento com a cirurgia agendada.

O mutirão reforça o esforço iniciado em outubro, quando foram abertas 12 mil vagas para cirurgias de catarata. Mais de 6 mil procedimentos já foram realizados.

Quem tem direito

O mutirão atende exclusivamente pessoas que:

Já estão cadastradas no Sistema de Regulação do Estado

Aguardam por consulta oftalmológica

Não é preciso solicitar vaga. A convocação ocorre pela assistente virtual do Saúde AM Digital, que informa data, horário e local da consulta.

Tudo é gratuito: a consulta, os exames e os óculos.

amazonianarede

Por g1 Am — Manaus