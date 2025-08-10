MPF firma acordo para melhorar educação e saúde de indígenas e ribeirinhos no AM

Por
redação Amazonia na Rede II
-
Povos indígenas — Foto: Marcos Vicentti/Secom

Acordo prevê ações conjuntas nas áreas de educação e saúde para melhorar atendimento a povos indígenas e comunidades tradicionais, no município de Apuí e região, no sul do Amazonas.

O Ministério Público Federal (MPF) coordenou a assinatura de um Termo de Cooperação e Compromisso para atender demandas de educação, saúde e assistência da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) no município de Apuí e região, no sul do Amazonas. O acordo foi firmado após reivindicações de lideranças indígenas e comunidades tradicionais.

O documento também foi assinado por representantes da gestão pública e lideranças locais, incluindo a Secretaria Municipal de Educação (Semed) de Apuí, Secretaria Municipal de Saúde, Conselho Municipal de Saúde, Funai, Conselho Distrital de Saúde Indígena/Distrito Sanitário Especial Indígena, Organização dos Povos Indígenas do Alto Madeira e Organização Indígena Quatro Penas.

O MPF será responsável por acompanhar a execução do acordo em todas as áreas. Caso os compromissos não sejam cumpridos, o órgão poderá adotar medidas judiciais e extrajudiciais para garantir a efetivação do termo.

Educação

Durante a reunião, realizada nos dias 16 e 17 de julho, a Semed se comprometeu a iniciar, em 2026, a implementação da educação escolar indígena e ribeirinha nas comunidades e aldeias do Rio Aripuanã. Também será instalada uma escola indígena na aldeia do Rio Sucunduri, com previsão de início das aulas no próximo ano, após tratativas com o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e a Funai.

A secretaria ainda vai realizar um processo seletivo simplificado para contratar professores indígenas e ribeirinhos de forma regular, substituindo contratos temporários e precários.

Para a alimentação escolar, será aberta uma chamada pública até o fim do ano para aquisição de alimentos produzidos por indígenas e ribeirinhos da região.

Saúde

As demandas de saúde levantadas durante a assembleia serão encaminhadas ao 15º Ofício do MPF, especializado em populações indígenas e comunidades tradicionais. Também será articulado um atendimento médico coordenado nas regiões dos rios Aripuanã e Sucunduri.

Está prevista ainda a proposta de um novo termo de cooperação entre os municípios de Apuí, Novo Aripuanã, Manicoré e a Secretaria de Saúde Indígena (Sesai), para garantir atendimento integrado às comunidades. Apesar de algumas aldeias pertencerem a outros municípios, elas estão mais próximas da sede de Apuí, o que facilita o acesso aos serviços.

A Funai informou que está elaborando um plano emergencial de atendimento e etnodesenvolvimento para os povos indígenas da região ainda neste ano.

amazonianarede
Por g1 AM

