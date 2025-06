Motociclista é preso com drogas e dinheiro dentro de bolsa de delivery durante fiscalização em Manaus

Ele foi encaminhado para o 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP), para os procedimentos cabíveis e deve responder pelo crime de tráfico de entorpecentes.

Um motociclista foi preso após ter sido flagrado transportando drogas e dinheiro dentro de uma bolsa de delivery, durante uma operação do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM), na Zona Norte de Manaus, na sexta-feira (6).

Segundo o Detran-AM, a fiscalização era feita no bairro Monte das Oliveiras, em conjunto com a Polícia Milita, quando o motociclista foi abordado. Com ele foi encontrado uma quantidade de pasta base de cocaína, além de R$ 1,3 mil em espécie, na bolsa que levava.

O motociclista foi encaminhado para o 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP), para os procedimentos cabíveis e deve responder pelo crime de tráfico de entorpecentes.

amazonianarede

Por g1 AM