Modelo deixa o Brasil após polêmica de agressão envolvendo Dado Dolabella

Roma- A modelo Marcela Tomaszewski, ex-namorada de Dado Dolabella, embarcou em uma viagem à Europa após as polêmicas envolvendo a agressão do ator, que resultou no fim do relacionamento. A miss compartilhou com os seguidores alguns dos destinos e até mesmo alguns perrengues enfrentados. As informações são do site Metrópoles.

“Então tá bom, até já”, publicou a modelo nas redes sociais ao embarcar para o Velho Continente. Logo depois, ela mostrou que havia desembarcado em Roma, na Itália.

“Quem adivinhar onde estou, ganha um ímã de geladeira”, brincou Marcela Tomaszewski. Na tarde deste domingo (9), ela publicou um story em Monte Carlo, em Mônaco.

A modelo contou alguns perrengues que viveu por conta da viagem de última hora. “Eu tinha um sonho: viajar sem arrumar nada”, afirmou Marcela. “Meia hora antes de ir para o aeroporto, peguei umas roupas e tchau”, completou. “O que eu tive que fazer? Comprar um rímel de farmácia, uma base de farmácia. Então é isso: uma terracota, uma base, um rímel e um sonho — ficar bonita”, brincou.

No sábado (8), a modelo fez um desabafo sobre seu namoro com Dado Dolabella. A miss negou que tenha exposto a situação com o famoso em busca de “fama” e disse que sua vida “parou” desde que o relacionamento com o ator teve início. “Nunca fiquei confortável com isso”, admitiu.

A modelo também reagiu aos comentários de que teria usado Dado Dolabella para alcançar a fama. “Sobre eu querer fama em cima disso, pode ter certeza que eu não quis. Porque, se eu quisesse, eu estaria lançando a minha marca, estaria com meus trabalhos… E minha vida parou”, começou.

“Na verdade, minha vida parou desde o início dessa relação, antes mesmo de virar um relacionamento, quando foi divulgado que estávamos tendo um affair. E eu nunca fiquei confortável com isso. Eu nunca quis fama em cima de ninguém, ainda mais de uma pessoa que não é tão querida pelo Brasil”, reforçou Marcela.

amazonianarede

Da Redação Portal d24am