Miss Jamaica recebe alta quatro meses após queda no Miss Universo

Gabrielle Henry segue em recuperação e ainda não retomou compromissos oficiais após acidente grave na Miss Universo 2025

Jamaica – A Miss Jamaica, Gabrielle Henry, recebeu alta hospitalar após passar quatro meses internada em decorrência de um grave acidente durante o Miss Universo 2025, realizado na Tailândia. Apesar da evolução no quadro de saúde, a modelo e oftalmologista de 28 anos ainda segue em tratamento e não retomou suas atividades públicas.

De acordo com informações divulgadas pela revista People, Gabrielle continua em processo de recuperação sob acompanhamento médico rigoroso. A organização do concurso nacional confirmou que, por enquanto, ela permanece afastada de compromissos oficiais e não está concedendo entrevistas nem participando de eventos.

O acidente aconteceu em novembro de 2025, durante a fase preliminar do concurso, quando a miss sofreu uma queda do palco. Na ocasião, ela foi socorrida em estado crítico, apresentando hemorragia intracraniana, além de fraturas e lesões no rosto, o que exigiu internação em unidade de terapia intensiva (UTI).

Desde então, as aparições públicas da jamaicana têm sido raras. Em uma das atualizações mais recentes, feita nas redes sociais, Gabrielle compartilhou registros do período de internação e do processo de reabilitação, incluindo sessões de fisioterapia.

No relato, ela destacou o impacto do episódio em sua vida pessoal e profissional, afirmando que a experiência trouxe uma nova perspectiva sobre superação. Segundo a miss, o acidente ocorreu justamente em um momento em que buscava representar seu país da melhor forma possível.

A Organização Miss Universo informou que arcou com os custos médicos e de reabilitação durante o período em que Gabrielle permaneceu hospitalizada no exterior, além de garantir suporte para seu retorno à Jamaica e assistência contínua no tratamento.

Ainda sem previsão de retorno às atividades, a miss segue focada na recuperação, enquanto recebe apoio de fãs e da organização do concurso.

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Da Redação Portal d24am