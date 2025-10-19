Ministério Público cobra medidas para melhorar ensino em município do AM com pior Ideb do país

Audiência pública vai discutir novo plano de educação e ações para reverter baixo desempenho.

O Ministério Público do Amazonas (MPAM) iniciou um acompanhamento das políticas públicas de educação em Manaquiri, município do interior que registrou o pior resultado do Brasil no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) de 2023. A cidade alcançou nota 2,5, em uma escala de 0 a 10.

A medida prevê a fiscalização e cobrança de ações que melhorem o ensino e revertam o baixo desempenho das escolas. O promotor de Justiça Caio Lúcio Fenelon Assis Barros informou que uma audiência pública será realizada no dia 25 de novembro, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação (Semed), para discutir o novo Plano Municipal de Educação, que vai definir metas para os próximos dez anos.

Durante a reunião, devem ser debatidas ações emergenciais para enfrentar os fatores que afetam o aprendizado, como a falta de acesso à internet, a baixa escolaridade das famílias e as dificuldades de deslocamento dos alunos em períodos de seca.

Segundo o MP, o objetivo é garantir que a nova política educacional tenha metas claras, acompanhamento técnico e responsabilização de gestores em caso de descumprimento.

“É lamentável que uma cidade amazonense ostente esse título de pior Ideb do Brasil, mas também pode ser uma oportunidade para reunir os atores da educação e construir soluções adaptadas à nossa realidade”, afirmou o promotor Caio Fenelon.

O MP também convidou representantes da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime) para participar da audiência e contribuir com propostas de intervenção no sistema educacional local.

Por g1 AM