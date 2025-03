Mil registros de imóveis são entregues para moradores do bairro Zumbi dos Palmares em Manaus

Cerimônia ocorreu na manhã desta segunda-feira (17) no Instituto Federal do Amazonas (Ifam), Zona Leste de Manaus. A ação tem como objetivo garantir a legalidade da posse para essas famílias.

Mil registros de imóveis foram entregues aos moradores do bairro Zumbi dos Palmares, na Zona Leste de Manaus, nesta segunda-feira (17). A cerimônia foi realizada no Instituto Federal do Amazonas (Ifam) – Campus Zona Leste, situado na Avenida Cosme Ferreira

A ação, promovida pela Secretaria Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (Semhaf), tem como objetivo garantir a legalidade da posse para essas famílias.

De acordo com a prefeitura, a falta de documentação gerava desafios como a impossibilidade de acessar financiamentos, dificuldades na transmissão de imóveis para herdeiros e a insegurança jurídica quanto à posse das propriedades.

“Comemorem, foram 39 anos de espera. Se fosse fácil, alguém já teria feito. Nós estamos mudando paradigmas na cidade de Manaus. Meu muito obrigado a vocês que receberam a equipe da prefeitura e acreditaram no nosso trabalho”, disse o prefeito David Almeida durante a entrega de registros.

Almeida adiantou ainda que a meta para este ano é a entrega de 12 mil registros, superando o número alcançado em 2024, que foi de 8 mil registro de imóveis.

amazonianarede

Por g1 AM