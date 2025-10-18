Microônibus perde freio, bate em poste e tomba em ladeira de Manaus

Microônibus perde freio, bate em poste e tomba em ladeira de Manaus. — Foto: Lucas Macedo/g1

Acidente ocorreu na Rua Travessa A, no bairro Nova Cidade; motorista teve ferimentos na cabeça e apresentava sinais de embriaguez.

Um microônibus perdeu o freio ao tentar subir uma ladeira, voltou de ré e colidiu com um poste, tombando em seguida. O acidente aconteceu durante a tarde desta sexta-feira (17), na Rua Travessa A, no bairro Nova Cidade, em Manaus.

Apenas o motorista estava no veículo no momento da ocorrência. Ele teve cortes na cabeça e recebeu atendimento no local. Não houve registro de outras vítimas.

O impacto causou danos materiais na fachada de uma residência. Segundo informações preliminares, o motorista apresentava sinais de embriaguez.

A Polícia Militar esteve no local, e uma equipe da Amazonas Energia foi acionada para desligar a rede elétrica do poste atingido.

