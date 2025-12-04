‘Mergulho fantasma’: veja teorias sobre o desaparecimento do MH370

O caso do voo MH370 é um dos maiores mistérios da aviação atualmente

Malásia – O Ministério dos Transportes da Malásia anunciou na quarta-feira (3) que vai retomar as buscas pelo voo MH370, desaparecido há mais de uma década. Segundo as autoridades, o trabalho, que foi interrompido em abril deste ano, será retomado no dia 30 de dezembro.

O avião Boeing 777 transportava 239 pessoas quando desapareceu durante a viagem entre Kuala Lumpur e Pequim, em 2014. O caso é um dos maiores mistérios da aviação atualmente. O jornal britânico The Sun reuniu teorias do que pode ter acontecido com o voo.

Sabotagem dos Estados Unidos

No livro The Disappearing Act: The Impossible Case of MH370, a jornalista investigativa Florence de Changy compartilha sua hipótese de que a aeronave teria sido abatida pela Força Aérea dos Estados Unidos para impedir que equipamentos tecnológicos chegasse à China. Para ela, os norte-americanos usaram interferência nos sinais do avião para controlar sua rota.

Mergulho da morte

Outra teoria conhecida diz que o piloto, Zaharie Ahmad Shah, teria conduzido a aeronave à destruição, provocando a despressurização e levando o jato direto ao oceano. Esse debate ganhou força após um amigo de Shah comentar sua saúde mental. O colega não identificado disse que o piloto estava com problemas no casamento e tinha se envolvido com comissárias de bordo.

Encontro com um OVNI

Uma das hipóteses mais fantasiosas envolve a possibilidade de que o voo MH370 tenha sido sequestrado por um OVNI. Um vídeo que circulou nas redes sociais mostrava um objeto desconhecido acompanhando um avião, levando a internet a acreditar que se tratava da aeronave desaparecida. Mais tarde, foi descoberto que as imagens eram falsas.

Mergulho fantasma

Segundo alguns especialistas, as análises dos destroços indicam que o avião pode ter caído em um “mergulho fantasma” fora de controle, descartando a ideia de um pouso de emergência. Os danos sugerem que as peças se soltaram durante uma queda em alta velocidade, reforçando a hipótese de que o jato ficou sem combustível antes de atingir o oceano ou a de que o piloto estaria envolvido no desaparecimento.

Sequestro

Outra teoria sugere que o voo pode ter sido sequestrado por alguém a bordo ou remotamente, levantando suspeitas sobre contêineres adicionados após a decolagem. Segundo pesquisadores, havia uma “carga misteriosa” incluída na lista de voo sem explicação. “Algumas curvas anormais feitas pelo 777 só podem ser realizadas manualmente. Portanto, havia alguém no comando”, disse o francês Ghyslain Wattrelos, que perdeu a mulher e dois de seus três filhos no voo MH370.

Envolvimento de Kim Jong-un

Há quem acredite que o líder norte-coreano Kim Jong-un poderia estar envolvido no desaparecimento. Em postagens na plataforma Reddit, conhecida por teorias da conspiração, usuários sugeriram que o ditador teria ordenado o sequestro para usar o avião em pesquisas de tecnologia avançada. Segundo essas publicações, o jato teria combustível suficiente para alcançar a Coreia do Norte.

Culpa da Rússia

No livro O Avião Não Estava Lá, Jeff Wise diz que a Rússia teria tanto os recursos tecnológicos quanto os motivos para executar o sequestro do avião. Wise relaciona a suposta ação ao contexto político da época, afirmando que Moscou poderia ter buscado desviar a atenção internacional durante a anexação da Crimeia.

