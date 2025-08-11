Mercado de carbono e preservação da Amazônia pautam encontro no TCE-AM nesta terça (12)

Em um momento em que as discussões sobre mudanças climáticas ganham força no cenário global, o Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) se prepara para sediar, nesta terça-feira (12), o Seminário sobre Mercado de Carbono e Externalidades. A proposta é reunir especialistas para debater como transformar o patrimônio florestal do estado em um ativo capaz de gerar benefícios econômicos, sociais e ambientais, sem abrir mão da conservação.

O Amazonas detém o maior patrimônio florestal do Brasil, responsável por regular o clima, conservar a biodiversidade e sustentar comunidades tradicionais. Nesse contexto, o TCE-AM vai além de seu papel fiscalizador e atua como indutor de boas práticas, orientando gestores a adotarem medidas sustentáveis e transparentes.

“Queremos aproximar o tema da sociedade e dos gestores públicos, mostrando que a floresta pode ser um motor de desenvolvimento quando manejada de forma responsável”, destacou a conselheira-presidente Yara Amazônia Lins.

A programação contempla temas como o papel dos Tribunais de Contas na gestão do patrimônio florestal, a viabilidade econômica dos créditos de carbono, certificação de projetos, experiências cooperativas e a regularidade jurídica de contratos em áreas públicas.

Entre os palestrantes confirmados estão o professor da UFPR Carlos Sanquetta; o especialista Francisco Higuchi, da Tero Carbon; o presidente da Cooperativa de Crédito de Carbono da Amazônia, Venceslau Braz; e o procurador da República Fernando Meloto Soave. A mediação ficará a cargo do procurador-geral do Ministério Público de Contas do Amazonas, Rui Marcelo.

O coordenador da Escola de Contas Públicas, Júlio Pinheiro, reforça que o evento é uma oportunidade para atualização e troca de experiências. “O mercado de carbono é uma fronteira de conhecimento e negócios. Discuti-lo com profundidade é essencial para que possamos aproveitar seu potencial e evitar riscos”.

O seminário é aberto ao público, com carga horária de quatro horas. As inscrições podem ser feitas gratuitamente pelo site da Escola de Contas Públicas do TCE-AM, no endereço https://ecpvirtual.tce.am.gov.br.

amazonianarede

DICOM TCE-AM