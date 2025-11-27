Menino de dez anos é baleado durante operação no Complexo da Maré

Durante a ação desta quarta-feira (26), três criminosos morreram e um foi preso

Rio de Janeiro- A operação das Polícias Civil e Militar no Complexo da Maré, zona norte do Rio de Janeiro, deixou uma criança, de dez anos, baleada dentro da escola municipal Hélio Smith. Ele foi encaminhado para o Hospital Municipal Getúlio Vargas, na Penha, zona norte da capital. Ainda não há informações sobre o estado de saúde dele.

Durante a ação desta quarta-feira (26), três criminosos morreram e um foi preso até agora. Os agentes também apreenderam armas na localidade.

Segundo a Polícia Civil, informações de inteligência indicaram que traficantes iriam invadir uma comunidade rival. Para evitar o confronto, os agentes de segurança ocuparam a região.

A operação segue em andamento.

