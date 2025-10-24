Menino de 12 anos morre após inalar desodorante em desafio de rede social

redação Amazonia na Rede II
(Foto: Reprodução)

O chamado “desafio do chroming” consiste em inalar substâncias tóxicas para se drogar

Mundo –Oliver Gorman, de 12 anos, foi encontrado morto no dia 5 de maio, em sua casa, na Inglaterra, após participar de um desafio que ficou famoso nas redes sociais.

Segundo o jornal Daily Mail, Oliver e sua família haviam acabado de voltar de férias quando o incidente ocorreu. Oliver disse à sua mãe que estava cansado e subiu para seu quarto.

No cômodo, o garoto participou do “desafio do chroming” que consiste em se drogar ao inalar substâncias perigosas que estão presentes em produtos como desodorantes, esmalte, spray de cabelo e gasolina.

Aproximadamente 45 minutos depois, a mãe do garoto o chamou, mas não obteve respostas. Ao entrar no quarto, se deparou com o filho embaixo de seu cobertor, já sem vida, com uma lata de desodorante ao lado. O garoto foi levado ao hospital, mas não conseguiu ser reanimado.

Os pais de Oliver passaram a promover a ideia de que aplicativos como o Tiktok, responsáveis por popularizar o “chroming”, sejam banidos para menores de idade, e alertam os pais para que não deixem seus filhos utilizarem a rede social.

“Eu não quero que nenhuma mãe ou pai tenha que fazer o que eu fiz pelo meu filho naquele dia“, disse a mãe de Oliver.

Alguns meses antes, Oliver relatou ao seu irmão que sofria bullying de seus colegas por causa de seu cabelo cacheado. Sua mãe chegou a cancelar sua matrícula da escola.

No entanto, os policiais descartaram a possibilidade de Oliver ter tirado sua própria vida, e acreditam que foi um acidente. Por conta do desafio, autoridades do país estudam proibir a venda de desodorantes para menores de 18 anos.

