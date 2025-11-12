Marinha abre inscrições para vagas de Oficiais Temporários em Manaus com salário de R$ 9 mil

Vagas são temporárias, abertas a candidatos de ambos os sexos e exigem ensino superior na área.

A Marinha do Brasil iniciou no sábado (8) as inscrições para o Serviço Militar Voluntário como Oficiais Temporários. Ao todo, são 24 vagas, todas destinadas à cidade de Manaus, em áreas de nível superior como Enfermagem, Ciências Contábeis e Engenharia Civil.

O processo é aberto a candidatos de ambos os sexos e deve ser realizado pelo site oficial da Marinha.

Requisitos gerais:

Ser brasileiro nato;

Possuir formação de nível superior na área de interesse;

Ter entre 18 e 41 anos na data prevista para incorporação (8 de junho de 2026);

Estar em dia com obrigações civis e militares.

Os aprovados em todas as etapas serão incorporados ao Serviço Ativo da Marinha como Guarda-Marinha na área de sua formação, com salário bruto inicial de aproximadamente R$ 9 mil.

O contrato é temporário e pode ser renovado uma vez por ano, por até oito anos.

O processo seletivo será composto pelas seguintes fases:

Prova Objetiva (PO) – Língua Portuguesa (eliminatória e classificatória);

Procedimento Complementar à Autodeclaração (se aplicável);

Verificação de Dados Biográficos (VDB) e Verificação Documental (VD) (eliminatórias);

Inspeção de Saúde (IS) (eliminatória);

Teste de Aptidão Física de Ingresso (TAF-i) (eliminatório);

Prova de Títulos (PT) (classificatória); e

Designação à incorporação.

Confira o número de vagas por área de atuação

Área de Saúde

Enfermagem (3 vagas)

Fisioterapia (1 vaga)

Nutrição (2 vagas)

Área Técnica

Administração (2 vagas)

Ciências Contábeis (1 vaga)

Psicologia (2 vagas)

Segurança do Tráfego Aquaviário (STA) (1 vaga)

Área de Magistério

Matemática (1 vaga)

Pedagogia (3 vagas)

Língua Portuguesa – Letras (2 vagas)

Sociologia (1 vaga)

Área de Engenharia

Engenharia Cartográfica (1 vaga)

Engenharia Civil (2 vagas)

Engenharia Eletrônica (1 vaga)

Engenharia Mecânica (1 vaga)

amazonianarede

Por g1 AM — Manaus