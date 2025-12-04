Marina Silva sofre fratura em vértebra lombar

Por
redação Amazonia na Rede II
-
(Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil) Fonte: D24am. Leia mais em https://d24am.com/politica/marina-silva-sofre-fratura-em-vertebra-lombar/

Ministra do Meio Ambiente fará tratamento em casa

Brasília- A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, foi hospitalizada na tarde desta quarta-feira (3), em Brasília, após sentir dor súbita na região lombar, enquanto movimentava vasos de plantas no jardim de sua residência, informou a assessoria da pasta. Ela está de férias durante esta semana.

Após ser atendida em um hospital particular da capital, e submetida a uma tomografia computadorizada, a ministra foi diagnosticada com “leve fratura na vértebra L4”.

Segundo o MMA, não foi necessária internação.

“Ela foi medicada para controle da dor, sente-se bem e terá alta ainda hoje. De acordo com orientações médicas, a ministra precisará se afastar das atividades presenciais nas próximas semanas, mas poderá seguir trabalhando de forma remota durante esse período”, informou a assessoria do ministério.

amazonianarede
Agência Brasil Portal d24am

