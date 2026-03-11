Manutenção em estação de tratamento é concluída e abastecimento de água começa a ser normalizado em Manaus

Fornecimento deve voltar gradualmente nas áreas afetadas e a previsão é de normalização total ao longo da madrugada de terça-feira (10).

O sistema de abastecimento de água na Zona Leste e de parte da Zona Norte de Manaus começou a ser restabelecido após a conclusão de uma manutenção emergencial na Estação de Tratamento de Água da Ponta das Lajes (ETA-PDL), nesta segunda-feira (9). O fornecimento deve voltar gradualmente nas áreas afetadas e a previsão é de normalização total ao longo da madrugada de terça-feira (10).

Segundo a concessionária responsável pelo serviço, a manutenção foi finalizada após a instalação de bombas de reforço na estação. Os equipamentos foram transportados do Complexo da Ponta do Ismael, no bairro Compensa, Zona Oeste da capital, para substituir as estruturas afetadas pela pane elétrica registrada na última quinta-feira (5).

De acordo com a gerente de Operações da Águas de Manaus, Jessica Candeia, a intervenção exigiu uma força-tarefa devido à complexidade do sistema.

“Desde que a pane foi detectada, mobilizamos uma força-tarefa para restabelecer a operação da Ponta das Lajes, que chegou a ter cerca de 45% de sua capacidade comprometida, e também atuamos para reduzir os impactos à população durante o período de manutenção”, afirmou.

Segundo a Águas de Manaus, durante o período de manutenção, a concessionária realizou ações emergenciais para minimizar os impactos nas áreas afetadas. Desde quinta-feira (5), foram distribuídos mais de 1,2 milhão de litros de água por meio de carros-pipa.

Além disso, um plano de manobras operacionais foi executado para garantir o abastecimento em áreas mais altas da cidade, que costumam ser mais afetadas quando há redução na produção de água.

A manutenção envolveu a instalação de bombas substitutas semelhantes às que foram afetadas pela pane elétrica. Os equipamentos haviam sido adquiridos como reserva para períodos de estiagem e para situações emergenciais.

As estruturas estavam no Complexo da Ponta do Ismael e foram transportadas até a estação da Ponta das Lajes para reforçar o sistema.

Após o problema registrado na última semana, a concessionária informou que também adquiriu novos equipamentos para reforçar a operação da unidade, entre eles um inversor de frequência — aparelho que controla a força e a velocidade do motor responsável pela captação de água.

A pane

O fornecimento de água foi afetado em parte de Manaus após uma pane elétrica registrada na madrugada de quinta-feira (5) na Estação de Tratamento de Água da Ponta das Lajes.

Na ocasião, a falha comprometeu cerca de 30% da capacidade de produção de água tratada da unidade, responsável pelo abastecimento da Zona Leste e de parte da Zona Norte da capital.

Mesmo com a estação em funcionamento, bairros dessas regiões registraram oscilações no abastecimento e, em alguns casos, falta d’água temporária, principalmente nas áreas mais altas.

