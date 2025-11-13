Manaus oferta vacina contra HPV em dose única até dezembro

Em Manaus, a população de 15 a 19 anos de idade não vacinada contra o HPV é estimada em 52.938 jovens, sendo 46.043 homens e 6.895 mulheres, conforme estimativa do Ministério da Saúde.

Adolescentes de 15 a 19 anos não imunizados contra o papilomavírus humano (HPV) podem receber a vacina em dose única, até o final de dezembro, nas unidades de saúde da Prefeitura de Manaus, gratuitamente, por meio do Sistema Único de Saúde (SUS).

Em Manaus, a população de 15 a 19 anos de idade não vacinada contra o HPV é estimada em 52.938 jovens, sendo 46.043 homens e 6.895 mulheres, conforme estimativa do Ministério da Saúde.

O imunizante, disponível em mais de 170 salas de vacina gerenciadas pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), é ofertado regularmente para meninos e meninas de 9 a 14 anos de idade, dentro do Calendário Nacional de Vacinação.

Por outro lado, a cobertura vacinal no município alcança 106,5%, entre meninas de 9 a 14 anos, e 96,53%, entre meninos na mesma faixa etária, acima da meta de 90% recomendada pelo órgão de saúde.

A imunização de crianças e adolescentes de 9 a 14 anos contra o HPV é feita em dose única, desde 2024, em substituição ao modelo anterior de duas doses.

O imunizante também é ofertado no SUS a pessoas com HIV, usuários da Profilaxia Pré-Exposição ao HIV (PrEP), vítimas de violência sexual e pacientes oncológicos e transplantados, com até 45 anos de idade, em esquema vacinal de três doses.

A gerente de Imunização da Semsa, enfermeira Isabel Hernandes, relata que a vacinação contra o HPV na faixa etária de 15 a 19 anos é uma estratégia do Ministério da Saúde para resgate dos jovens que deixaram de receber a vacina na idade indicada.

Segundo ela, o objetivo é fortalecer a prevenção de doenças causadas pelo vírus, associado a verrugas genitais e tumores malignos, como o câncer do colo do útero, pênis e boca.

“Apesar de a recomendação de vacinação contra o HPV existir desde 2014 no Brasil, muitos adolescentes não se vacinaram durante a idade recomendada. Com isso, houve o acúmulo de não vacinados ao longo dos anos”, observa a gerente.

Infecção

O HPV é um grupo de vírus da família Papillomaviridae, capaz de afetar a pele e as mucosas. Existem mais de 200 tipos do vírus, sendo alguns considerados inofensivos, responsáveis por verrugas comuns nas mãos e pés, e outros são associados a verrugas genitais e condições mais graves, como o câncer do colo do útero, ânus, pênis, boca e garganta.

A transmissão do HPV ocorre principalmente mediante contato sexual. A vacinação é considerada a forma mais eficaz de prevenção contra o vírus, ao lado do uso de preservativos, que contribuem para reduzir o risco de contágio durante a atividade sexual.

amazonianarede

Por g1 AM