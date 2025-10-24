Manaus inicia programação natalina que terá neve artificial e pista de gelo, diz prefeitura

Mais de 60 dias de atrações culturais e artísticas vão colorir parques, bairros e o centro histórico da cidade.

Manaus deu início à temporada natalina nesta quinta-feira (23) com o lançamento do projeto “Um Sonho Mágico de Natal”, no mirante Lúcia Almeida, no centro histórico. O evento marcou o acendimento das primeiras luzes de 2025 e abriu espaço para mais de 60 dias de programação cultural e artística.

Entre as atrações que estão previstas para a temporada estão:

Árvore gigante de Natal

Casa do Papai Noel no centro e na Ponta Negra

Neve artificial

Pista de gelo para patinação

Apresentações culturais e corais em diferentes pontos da cidade

Além disso, parques, bairros e outras regiões da cidade receberão decorações, reforçando Manaus como um dos principais polos natalinos da região Norte.

O prefeito David Almeida destacou a abrangência da programação.

“Nós vamos ter mais de 60 dias com muitas luzes, cores e espetáculos. O ‘Natal das Águas’ volta este ano levando esperança, alegria e fraternidade para os nossos irmãos ribeirinhos”, afirmou.

Segundo Viviana Lira, presidente do Fundo Manaus Solidária, o mirante Lúcia Almeida é apenas o ponto de partida. “Na próxima semana vamos acender também a praça dos Remédios, entregando um espaço revitalizado à população”, disse.

A vice-presidente do FMS, Gisele Menezes, anunciou a retomada do “Natal das Águas”, com a balsa iluminada que vai percorrer comunidades ribeirinhas, levando entretenimento e solidariedade.

amazonianarede

Por g1 AM — Manaus