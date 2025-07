Manaus ganha viaturas com câmeras inteligentes que identificam carros roubados e furtados, diz SSP

Tecnologia embarcada vai ampliar o combate ao crime e modernizar o patrulhamento nas ruas da capital.

O Governo do Amazonas entregou nesta segunda-feira (21) um total de 369 novas viaturas para reforçar a segurança pública em Manaus e cidades do interior. Os veículos serão destinados à Polícia Militar, Polícia Civil e à Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM).

Entre as viaturas, 272 destinadas à Polícia Militar já vêm equipadas com câmeras inteligentes integradas ao Sistema Paredão, que, quando totalmente instalado, contará com mais de 1,5 mil câmeras em operação.

De acordo com a SSP-AM, as câmeras fazem a leitura automática das placas de veículos, ajudando a identificar carros roubados, furtados e a coibir outros crimes, além de facilitar as investigações policiais.

“Um carro que passar por uma das nossas viaturas e tiver qualquer restrição ou estiver envolvido em crimes, o sistema dispara automaticamente, permitindo a abordagem rápida da polícia. O policial também pode usar o celular para identificar pessoas procuradas ou com mandados em aberto em tempo real”, explicou o governador Wilson Lima sobre a tecnologia.

Das 272 viaturas da Polícia Militar, 172 são do modelo S10 e 100 do modelo Spin, todas equipadas com rádios comunicadores, sistema de rastreamento e itens operacionais.

A frota inclui ainda nove ônibus para transporte de tropa. Já a Polícia Civil e a SSP-AM receberam 97 viaturas SUV descaracterizadas para ações investigativas e administrativas.

As novas viaturas fazem parte do programa Amazonas Mais Seguro, que prevê uma nova entrega de veículos em agosto de 2025, ampliando a cobertura e substituindo parte da frota antiga também no interior do estado.

Sistema Paredão

A primeira etapa do Sistema Paredão foi lançada em novembro de 2021 com câmeras do Cerco Inteligente de Videomonitoramento, totalizando 650 equipamentos instalados para leitura de placas de veículos.

Em junho deste ano, o governador Wilson Lima inaugurou a segunda etapa com a previsão de instalação de mais 650 câmeras de reconhecimento facial, além das 272 viaturas com câmeras ligadas ao Paredão.

amazonianarede

Por g1 AM — Manaus