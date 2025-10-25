Manaus ganha Praça dos Remédios revitalizada no aniversário de 356 anos

Inaugurada em 1899, a Praça dos Remédios foi construída com pedras calcárias trazidas de Lisboa e passou por sua última reforma em 2003.

Em comemoração aos 356 anos de Manaus, a Praça dos Remédios, no centro histórico, foi entregue totalmente revitalizada nesta sexta-feira (24). O espaço histórico ganhou novo paisagismo, melhorias na acessibilidade e a fiação elétrica foi transferida para o subsolo, modernizando a praça sem perder seu valor cultural.

Inaugurada em 1899 com pedras calcárias trazidas de Lisboa, a praça passou por sua última reforma em 2003 e, desde então, apresentava desgaste e insegurança.

Antes da revitalização, o local também abrigava moradores em situação de rua — atualmente, cerca de 2.423 pessoas vivem em situação de vulnerabilidade na área central, segundo a Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc).

Para acolher essa população, a prefeitura anunciou a inauguração, ainda neste mês, de um novo Centro Pop nas proximidades da praça, que oferecerá refeições, atendimento médico e psicológico, banho e encaminhamento ao mercado de trabalho.

A requalificação do espaço incluiu a recuperação das pedras portuguesas, reforma dos 52 bancos de mármore, restauração dos oito pilares ornamentais, pintura do monumento central, implantação de rampas acessíveis e iluminação cênica. O paisagismo trouxe de volta os canteiros e duas oliveiras centenárias, símbolos de paz e resistência.

Uma das intervenções técnicas de destaque foi a instalação de uma estrutura metálica para sustentar uma árvore centenária, que corria risco de queda, preservando seu valor histórico e ambiental.

O evento de entrega reuniu autoridades, empresários, feirantes, trabalhadores informais e moradores da região, celebrando a reabertura de um dos espaços mais simbólicos de Manaus.

“Hoje, devolvemos à população um patrimônio requalificado e, acima de tudo, resgatamos a dignidade de pessoas em situação de rua, que passam a ter acolhimento e oportunidade”, afirmou o prefeito David Almeida.

Moradora do Centro desde a infância, a aposentada Maria de Fátima Dias, 83 anos, resumiu a emoção coletiva.

“Meu coração ficava partido ao ver a praça abandonada. Agora, Manaus está renascendo. É um sonho realizado”, disse.

