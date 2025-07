Manaus está entre os piores municípios em saneamento básico, aponta levantamento

Capital amazonense ocupa a 7ª posição entre os 20 municípios com os piores índices, segundo o Ranking do Saneamento 2025.

Manaus aparece entre os 20 municípios com os piores índices de saneamento básico do país, segundo o Ranking do Saneamento 2025, divulgado, nesta terça-feira (15), pelo Instituto Trata Brasil em parceria com a consultoria GO Associados. O estudo considera dados do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS) referentes ao ano de 2023.

A capital amazonense integra a lista ao lado de outras sete capitais: Recife (PE), Maceió (AL), São Luís (MA), Belém (PA), Rio Branco (AC), Macapá (AP) e Porto Velho (RO). No total, quatro cidades do Rio de Janeiro, quatro de Pernambuco e três do Pará também estão entre os piores colocados.

O levantamento aponta que apenas 12 dos 100 municípios mais populosos do Brasil investem acima da média considerada ideal para alcançar a universalização dos serviços de água e esgoto, estimada em R$ 223 por habitante ao ano.

Entre os 20 piores municípios, o investimento médio foi de R$ 78,40 por habitante entre 2019 e 2023, o que representa 65% abaixo do valor ideal. Já entre os 20 melhores, o investimento foi de R$ 176,39 por habitante, sendo cerca de 20% abaixo do necessário, mas com cobertura já avançada.

Para a presidente-executiva do Instituto Trata Brasil, Luana Pretto, os dados mostram que o país ainda está distante de cumprir as metas de universalização previstas no novo marco legal do saneamento.

“Tivemos apenas uma leve evolução no investimento em saneamento básico, que subiu de R$ 111 para R$ 126 por habitante ao ano. Ainda é muito abaixo do necessário”, afirmou.

Em nota, a concessionária Águas de Manaus informou que a capital é a sexta que mais investiu em saneamento básico entre 2019 e 2023, com mais de R$ 1,1 bilhão aplicados. Segundo a empresa, Manaus também lidera na região Norte, concentrando 89% dos investimentos feitos no setor.

A concessionária destacou ainda que os dados do ranking têm defasagem de dois anos e não incluem o programa Trata Bem Manaus, lançado em 2024, que prevê a universalização dos serviços de esgoto em até dez anos.

O g1 entrou em contato também com a Prefeitura de Manaus para saber quais medidas estão sendo adotadas para melhoria dos serviços e aguarda retorno.

amazonianarede

Por g1 AM