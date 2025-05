‘Manaus em Movimento’ é adiada em respeito às vítimas de acidente em corrida

A distribuição dos kits dos atletas inscritos, será mantida nesta sexta-feira (2)

Manaus – Em respeito às vítimas do acidente ocorrido, quinta-feira (1º), durante uma corrida de rua pelo Dia do Trabalhador, as provas da corrida “Manaus em Movimento”, que seria realizada no complexo turístico da Ponta Negra, zona oeste, na manhã do domingo (4) será adiada para o dia 10 de maio, às 17h30, no mesmo local.

A distribuição dos kits dos atletas inscritos, será mantida nesta sexta-feira (2), até 20h, no mirante Lúcia Almeida, Centro. Também está mantida a programação de atividades e serviços de saúde programadas para o sábado (3), das 8h30 às 16h, assim como a Corridinha, etapa mirim da “Manaus em Movimento”, agendada para o mesmo dia, às 17h, no entorno do mirante.

amazonianarede

Com informações da Assessoria Portal d24am