Manauara Diego Lopes busca título peso-pena do UFC contra Volkanovski

Manaus – O lutador manauara Diego Lopes terá a maior luta de sua carreira neste sábado (12), quando desafiará o australiano Alexander Volkanovski pelo cinturão do peso-pena do UFC. O confronto será o evento principal do UFC 314, que acontecerá na Kaseya Center em Miami, Flórida.

Natural de Manaus, mas vivendo no México há quase 10 anos, Diego Lopes nunca deixou de valorizar suas raízes amazonenses, entrando no octógono com a bandeira do Brasil e o reconhecimento da trajetória construída no México.

A disputa vale o cinturão linear dos penas (até 65,7 kg) e marca a luta principal do evento. De um lado, o experiente Alexander Volkanovski deseja retomar o domínio na divisão após perder o título. Do outro, Diego Lopes chega embalado por uma ascensão meteórica, com performances de impacto e vitórias por interrupção.

A luta é um dos destaques do card do UFC 314 e acontecerá a partir das 22h. O evento será transmitido ao vivo no canal oficial do UFC e nas plataformas de streaming parceiras.

