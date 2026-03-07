Mais de mil casos de violência contra mulheres são registrados no Amazonas em 2025, aponta relatório

Levantamento aponta 1.023 registros no estado e alta da violência sexual, que atinge principalmente crianças e adolescentes.

O Amazonas registrou 1.023 casos de violência contra mulheres em 2025, alta de 69,4% em relação a 2024, quando foram contabilizados 604 registros. Os dados estão no relatório “Elas Vivem”, divulgado nesta sexta-feira (6) pela Rede de Observatórios da Segurança, que monitora violência em nove estados brasileiros.

O estudo reúne casos divulgados na imprensa e nas redes sociais para mapear diferentes formas de violência de gênero. Nesta edição, foram analisados dados de nove estados: Amazonas, Bahia, Ceará, Maranhão, Pará, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro e São Paulo.

Apesar de ter a população cerca de dez vezes menor que a de São Paulo, o Amazonase está entre os dois únicos estados monitorados com mais de mil registros de violência contra mulheres no período.

Violência sexual cresce no estado

Entre os tipos de violência identificados no Amazonas, a violência sexual e os casos de estupro aparecem entre os mais frequentes, com 353 registros.

Segundo o relatório, 78,4% das vítimas tinham entre 0 e 17 anos, o maior percentual entre os estados analisados. O dado indica que crianças e adolescentes concentram a maior parte das vítimas desse tipo de crime no estado.

O estudo também aponta que, entre essas vítimas, há registro de cinco meninas indígenas.

Tipos de violência registrados

No total, foram contabilizadas 1.397 ocorrências de violência relacionadas às vítimas no Amazonas, já que uma mesma mulher pode sofrer mais de um tipo de agressão. Entre os principais casos monitorados estão tentativas de feminicídio ou agressões físicas e violência sexual ou estupro.

Violência praticada por parceiros

O levantamento também mostra que 367 episódios de violência foram cometidos por parceiros ou ex-parceiros das vítimas.

Outro dado apontado no relatório é a falta de informações sobre o perfil das vítimas. Em 92,3% dos feminicídios registrados no estado, por exemplo, não há identificação de raça ou cor.

Diferença entre dados e discurso de segurança

O relatório aponta que o Amazonas costuma aparecer com taxas menores de feminicídio em dados oficiais, divulgados pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. Em 2025, foram registrados 20 feminicídios no estado.

No entanto, ao considerar outras classificações de mortes violentas de mulheres, o próprio ministério contabilizou 45 casos no mesmo período.

Para os pesquisadores, analisar apenas os feminicídios pode esconder outras formas de violência de gênero, como agressões físicas, estupros e ameaças, que também fazem parte do cenário de violência contra mulheres.

O relatório destaca que a produção e divulgação desses dados são importantes para orientar políticas públicas de prevenção e proteção às vítimas, especialmente em estados onde a violência não letal cresce de forma significativa.

Por g1 AM — Manaus