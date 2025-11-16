Mais de 90% dos consumidores pretendem comprar presentes no Natal, aponta Fecomércio AM

Os gastos devem se concentrar em duas faixas principais: 38% pretendem gastar acima de R$ 400,00, enquanto 46% planejam investir entre R$ 101,00 e R$ 300,00 no total de compras.
O levantamento, feito em outubro com 1.145 consumidores, mostra que 94% dos entrevistados pretendem comprar presentes neste Natal, . Os dados são da Pesquisa de Intenção de Compras para o Natal 2025, realizada pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Amazonas (Fecomércio AM), por meio do Instituto Fecomércio de Pesquisas Empresariais do Amazonas (Ifpeam).
A pesquisa destaca ainda que mais da metade dos consumidores (55%) pretende antecipar as compras com pelo menos duas semanas de antecedência, enquanto 37% devem deixar para a semana que antecede o Natal.
Os gastos devem se concentrar em duas faixas principais: 38% pretendem gastar acima de R$ 400,00, enquanto 46% planejam investir entre R$ 101,00 e R$ 300,00 no total de compras.
Entre os itens mais procurados estão:
vestuário (32%);
perfumaria e cosméticos (18%);
brinquedos (17%);
e acessórios (9%).
As intenções de compra estão concentradas especialmente no núcleo familiar: mães (22%), filhos, afilhados ou enteados (22%) e cônjuges ou namorados(as) (17%) lideram a lista de pessoas que devem ser presenteadas. Além disso, 77% dos consumidores planejam comprar mais de um presente neste Natal.
Onde e quando devem comprar?
A pesquisa também destaca a força do comércio presencial: 94% dos consumidores afirmam que pretendem realizar as compras em lojas físicas, enquanto apenas 6% optam pelo ambiente online. Os Shoppings Centers, responsáveis por 40% da preferência, e o Centro da cidade, com 37%, aparecem como os principais pontos de compra, seguido por Lojas de Bairro (20%).
Formas de pagamento
A pesquisa mostra que o cartão de crédito será a principal forma de pagamento neste Natal, citado por 50% dos consumidores. O Pix aparece em segundo lugar, com 40% das preferências. Já o crediário, carnê ou cartão de loja serão utilizados por 10% dos entrevistados.
amazonianarede
Por g1 AM