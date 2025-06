Levantamento aponta que itens de perfumaria e cosméticos lideram as intenções de compra para presentear na data. Comerciante e casal falaram ao g1 sobre expectativas para a data.

Mais de 90% dos consumidores pretendem comemorar ou presentear no Dia dos Namorados, em Manaus, segundo a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Amazonas. A maioria, que corresponde a 88%, afirmou que pretende comprar apenas um presente para celebrar a data mais romântica do ano.

Os dados são da Pesquisa de Intenção de Compras para o Dia dos Namorados 2025, realizada pelo Instituto Fecomércio de Pesquisas Empresariais do Amazonas (IFPEAM), nos dias 10 e 11 de abril.

O levantamento aponta que itens de perfumaria e cosméticos lideram as intenções de compra para presentear na data, concentrando 27% das respostas. Em seguida, aparecem itens de vestuário (17%) e calçados (8%).

A revendedora de produtos de perfumaria Adriana Libório contou ao g1 que, durante essa época, é mais procurada por mulheres que buscam kits para presentear. Segundo ela, muitas clientes deixam para comprar na última hora e optam por itens disponíveis para pronta entrega.

“Elas normalmente já sabem o que vão comprar porque posto o que está disponível nas redes sociais. Elas olham e já pedem o que querem”, disse. Adriana também disse que sempre monta kits com preços promocionais para a data, como forma de atrair a clientela.

Outros itens bastante lembrados pelos consumidores incluem jantar romântico, joias, bolsas e acessórios (18%), além de chocolates, flores e idas ao cinema (14%).

O jantar romântico foi a escolha do auxiliar administrativo Leandro Alves para comemorar o primeiro Dia dos Namorados com a namorada.

“Não é surpresa porque contei que vamos ao restaurante, mas fiz a reserva porque queria um lugar especial pra nós e nunca fui a esse restaurante específico, tinha vontade de ir com a minha amada”, contou.

Quanto aos valores que devem ser gastos, a pesquisa aponta que 51% pretendem desembolsar entre R$ 81 e R$ 150, enquanto 25% indicam faixas entre R$ 151 e R$ 400. Outros 21% devem gastar até R$ 80, e apenas 3% planejam ultrapassar os R$ 400.

Sobre os locais de compra, 40% dos entrevistados disseram que planejam ir aos shoppings para realizar as compras.

Por Sabrina Rocha, g1 AM