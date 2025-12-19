Mais de 800 donos de celulares recuperados são convocados pela SSP-AM; veja como retirar

Lista com os nomes está disponível no site da SSP-AM; entrega ocorre todos os dias, das 9h às 16h, em Manaus.

A Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) convocou os proprietários de mais de 800 celulares recuperados para comparecerem à sede do Programa RecuperaFone e realizarem a retirada dos aparelhos.

A lista com os nomes dos donos está disponível em edital publicado no site oficial da SSP-AM.

De acordo com o diretor do Núcleo de Investigação e Recuperação de Celulares (Nirc), delegado Bruno Hitotuzi, os aparelhos estão armazenados na sede do programa e, em sua maioria, em bom estado de conservação.

“Muita gente pensa que o aparelho que estamos recuperando está danificado ou que é só a carcaça, mas não. Alguns apresentam trincas nas telas, mas a maioria está bem conservada”, afirmou o delegado.

Veja como fazer a retirada do aparelho:

consultar se o nome consta no edital publicado no site da SSP-AM;

comparecer à sede do RecuperaFone, das 9h às 16h;

apresentar documento oficial para identificação;

retirar o celular no mesmo dia.

A sede do RecuperaFone funciona na rua 7, do conjunto Celetroamazon, no bairro Adrianópolis, em Manaus.

Recuperação de celulares no Amazonas

Entre setembro de 2024 e novembro deste ano, o programa RecuperaFone já recuperou cerca de 7,5 mil celulares em todo o estado.

Desse total, mais de 3 mil aparelhos tiveram os proprietários identificados e estão em processo de restituição.

Os aparelhos foram recuperados por meio de notificações a pessoas que utilizavam celulares com restrição por roubo ou furto e também em operações conjuntas da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) com a Polícia Militar do Amazonas (PMAM).

Segundo a SSP-AM, as ações contribuíram para uma redução de 30% nos roubos de celulares em todo o estado.

amazonianarede

Por g1 AM — Manaus