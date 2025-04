Mais de 33 mil pessoas devem deixar Manaus na Semana Santa, aponta Arsepam

Órgão iniciou a operação “Operação Viagem Segura – Semana Santa” para monitorar as saídas dos passageiros.

Mais de 33 mil pessoas devem deixar Manaus utilizando os transportes intermunicipais durante a Semana Santa no Amazonas, segundo a Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados e Contratados do Estado do Amazonas (Arsepam). Nesta quinta-feira (17), o órgão iniciou a operação “Operação Viagem Segura – Semana Santa” para monitorar as saídas dos passageiros.

A ação será realizada em todos os postos de fiscalização da Arsepam até a segunda-feira (21). Ao longo dos seis dias de operação, a previsão é de que sejam realizadas cerca de 1.500 fiscalizações.

O Departamento de Transporte Rodoviário (DETR) da Arsepam estima que cerca de 18 mil passageiros utilizem o transporte terrestre intermunicipal durante o período. Estão previstas aproximadamente 1.200 fiscalizações.

As vistorias serão realizadas no:

Terminal Rodoviário Engenheiro Huascar Angelim (Rodoviária de Manaus), bairro Flores, zona centro-sul;

Barreira de Fiscalização Estadual (AM-010 e BR-174), bairro Santa Etelvina, zona norte;

Barreira de Fiscalização Estadual da Avenida das Flores, bairro Lago Azul (entrada do Viver Melhor 1), zona norte;

Após a Ponte Jornalista Phelippe Daou (Ponte Rio Negro), em Iranduba;

Terminal Rodoviário de Itacoatiara.

Já no transporte hidroviário intermunicipal, a estimativa é de 15 mil passageiros embarcando a partir de Manaus. As equipes do Departamento de Transporte Hidroviário (DETH) deverão realizar cerca de 300 fiscalizações.

As abordagens acontecerão no Porto de Manaus, nas balsas da Manaus Moderna (Centro), no Porto da Ceasa (Distrito Industrial) e no Porto de São Raimundo (zona oeste da capital).

Apoio e Ouvidoria

A Operação Viagem Segura – Semana Santa contará com o apoio do Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran) da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), da Superintendência Estadual de Navegação, Portos e Hidrovias (SNPH), do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) e da Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa do Amazonas (CDC/ALEAM).

A população pode entrar em contato com a Ouvidoria da Arsepam para registrar denúncias, reclamações ou tirar dúvidas sobre os serviços regulados. O atendimento funciona 24 horas pelo WhatsApp (92) 2020-1117. Também é possível ligar para o 0800 280 8585 (segunda a sexta, das 8h às 14h), enviar e-mail para [email protected] ou acessar o sistema Fala.BR. O atendimento presencial ocorre na Rodoviária de Manaus, das 8h às 14h, além das redes sociais.

amazonianarede

Por g1 AM