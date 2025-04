Mais de 23 mil famílias são afetadas pelas cheias dos rios no Amazonas

As nove calhas de rios do Amazonas seguem em processo de cheia

Manaus – Até o momento, mais de 23 mil famílias foram afetadas pela cheia em todo o Amazonas, o equivalente a 92,4 mil pessoas impactadas diretamente. As nove calhas de rios do Amazonas seguem em processo de cheia, tendo picos variados que começaram em março e vão até julho. Os dados são do boletim desta quinta-feira (17), do Comitê Permanente de Enfrentamento a Eventos Climáticos e Ambientais.

Pelos decretos municipais, dos 62 municípios do Amazonas nove estão em Situação de Emergência; 17 em Alerta e 36 em Atenção.

O Governo do Amazonas, por meio da Defesa Civil do Estado, informa que o monitoramento da cheia é contínuo e realizado pelo Centro de Monitoramento e Alerta da Defesa Civil, responsável por acompanhar os níveis dos rios ao longo de todo o ano.

Em situação de Emergência estão: Humaitá, Apuí, Manicoré, Boca do Acre, Guajará, Ipixuna, Novo Aripuanã, Benjamin Constant e Borba.

Em situação de Alerta estão: Nova Olinda do Norte, Pauini, Lábrea, Canutama, Tapauá, Beruri, Itamarati, Eirunepé, Envira, Carauari, Juruá, Atalaia do Norte, Tabatinga, São Paulo de Olivença, Amaturá, Santo Antônio do Içá, Tonantins.

Em situação de Atenção estão: Barreirinha, Boa Vista do Ramos, Nhamundá, Urucará, São Sebastião do Uatumã, Parintins, Maués, Itacoatiara, Codajás, Anori, Anamã, Caapiranga, Manacapuru, Iranduba, Manaquiri, Careiro Castanho, Careiro da Várzea, Jutaí, Fonte Boa, Japurá, Maraã, Uarini, Alvarães, Tefé, Coari, Autazes, Barcelos, Itapiranga, Manaus, Presidente Figueiredo, Rio Preto da Eva, Santa Isabel do Rio Negro, São Gabriel da Cachoeira, Silves, Urucurituba, Novo Airão.

Ajuda Humanitária

A Operação Cheia 2025 teve início, na quarta-feira (16), com o anúncio pelo governo do Amazona de envio de ajuda humanitária para a calha do rio Madeira, especificamente, para os municípios de Humaitá, Manicoré e Apuí, as primeiras cidades a decretarem Situação de Emergência em razão da cheia.

A mobilização foi realizada nesta quinta-feira (17), no Porto do São Raimundo, em Manaus, de onde saiu uma força-tarefa coordenada para garantir o atendimento imediato às populações afetadas.

Estão sendo transportadas 160 toneladas de cestas básicas, contendo alimentos de primeira necessidade para garantir a segurança alimentar das famílias atingidas, além de 600 caixas d’água com capacidade para armazenamento em residências sem acesso ao abastecimento regular.

O pacote emergencial inclui ainda 33 mil copos de água potável e seis purificadores de água do projeto Água Boa, com capacidade para tratar e distribuir água limpa em comunidades isoladas.

amazonianarede

Com informações da Assessoria Portal d24am