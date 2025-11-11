Maior desmatamento do ano no AM resulta em multa de R$ 24,3 milhões, diz Ipaam

Multa de R$ 24,3 milhões foi aplicada por desmate equivalente a mais de 2 mil campos de futebol em Borba, a maior área de floresta destruída no Amazonas em 2025.

O Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam) aplicou uma multa de R$ 24,35 milhões por desmatamento ilegal em Borba, no interior do estado. A autuação foi resultado da maior área de floresta nativa destruída em 2025 no Amazonas, com 2.345 hectares devastados dentro do Projeto de Assentamento Agroextrativista (PAE) Trocanã.

De acordo com o Ipaam, a área desmatada apresentava aberturas típicas de fazendas, indicando que o objetivo seria a criação de gado de corte. O responsável seria um posseiro (ocupante irregular) conhecido na região. A área destruída equivale a mais de dois mil campos de futebol.

Antes mesmo da chegada da equipe, o local já havia sido embargado preventivamente pelo Ipaam. O embargo foi determinado com base em imagens de satélite analisadas pelo Centro de Monitoramento Ambiental e Áreas Protegidas (CMAAP), que identificou sinais de supressão de vegetação.

A fiscalização foi concluída na sexta-feira (7), após denúncias de derrubadas e queimadas na região. A operação contou com apoio do Batalhão de Policiamento Ambiental da Polícia Militar (BPamb), da Polícia Militar de Borba e da Casa Civil do Estado. As equipes percorreram cerca de 430 quilômetros por via terrestre e fluvial até a área fiscalizada, enfrentando fortes chuvas durante o trajeto.

Além da multa, o Ipaam lavrou termo de embargo e interdição da área degradada. O órgão informou que os ilícitos configuram infrações previstas no Decreto Federal nº 6.514/2008, que trata das sanções por crimes contra a flora. O autuado tem 20 dias para apresentar defesa ou efetuar o pagamento da multa.

O Ipaam mantém um canal para denúncias de crimes ambientais pelo WhatsApp (92) 98557-9454, vinculado à Gerência de Fiscalização Ambiental (Gefa). Segundo o órgão, as ações de combate ao desmatamento seguem intensificadas em todo o estado.

amazonianarede

Por g1 AM — Manaus