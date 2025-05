Mãe denuncia ex da filha após suspeito fazer ameaças com arma no AM

O autor não aceitava o fim do relacionamento

Tabatinga – Um homem, 21, foi preso nesta segunda-feira (26), por posse irregular e disparo de arma de fogo, ameaças e injúrias contra a ex-companheira, 19. A prisão foi efetuada no bairro Comara, no município de Tabatinga (a 1.108 quilômetros de Manaus) .

Conforme a delegada Maria Roselane Abreu, da Delegacia Especilizada de Polícia (DEP) de Tabatinga, a Polícia Civil tomou conhecimento do caso após denúncia da mãe da vítima, que presenciou os crimes praticados pelo autor contra a sua filha.

“Após o término do relacionamento, a vítima foi até a residência do autor, acompanhada pela sua genitora, para buscar seus pertences pessoais que ainda estavam na casa dele. No local, o indivíduo as recebeu com uma arma de fogo na cintura e começou a ameaçar a vítima, afirmando que ela não poderia se relacionar com outro homem”, detalhou a delegada.

Segundo a delegada, durante uma discussão, o homem chegou a efetuar um disparo. Diante disso, a mãe da vítima compareceu à delegacia para registrar o Boletim de Ocorrência (BO).

“A equipe de investigação prontamente saiu em diligências e efetuou a prisão em flagrante do autor no bairro Comara e apreendeu a arma utilizada por ele”, disse a delegada.

O homem foi autuado em flagrante por posse irregular de arma de fogo, disparo de arma de fogo, ameaça e injúria no âmbito da violência doméstica. Ele ficará à disposição da Justiça.

Da Redação com Assessoria Portal d24am