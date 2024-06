Luana Piovani volta a atacar Neymar: “Garoto propaganda de milicianos”

Em novo ataque virtual, Luana Piovani citou Mbappé e lembrou a ligação de Neymar com a direita no Brasil

Rio de Janeiro- E segue a treta entre Luana Piovani e Neymar. Após troca de farpas nas últimas semanas, a atriz voltou a citar diretamente o atacante do Al-Hilal nas redes sociais.

Desta vez, no entanto, as falas de Piovani iniciaram por causa da atitude de Kylian Mbappé, que passou a incentivar jovens franceses a comparecerem nas urnas para as eleições. Além disso, o ex-PSG posicionou-se contra o governo de extrema-direita.

Piovani então citou a situação e comparou Mbappé com Neymar.

“A diferença entre um craque com consciência de classe e o Neymar. Mbappé, no meio de uma coletiva, [critica] contra a extrema-direita da França. Já no Brasil, Neymar é garoto propaganda de milicianos”, diz a postagem compartilhada por Luana Piovani nas redes.

No fim de maio, Luana Piovani criticou a postura de Neymar no Projeto de Emenda à Constituição que pode privatizar as praias brasileiras. Ela, no entanto, ampliou o debate, disse que o camisa 10 não é ídolo e ainda questionou o jogador como pai.

O atleta então resolveu se defender após vários ataques e mandou a atriz cuidar da própria vida. Depois, em tom de deboche, perguntou se Luana queria algo com ele.

amazonianarede

d24am