LeBron James é agora o maior pontuador da National Basketball Association (NBA). O “Rei” bateu a marca história, nesta terça-feira (7), na partida contra o Oklahoma City, na Crypto.com Arena, em Los Angeles. James quebrou o recorde de Kareem Abdul-Jabbar (38.387 pontos), que era o dono da marca desde 1984.

Antes do jogo, James precisava de 36 pontos para passar a marca. Ele fez 38 e com a cesta a 10,9 segundos do fim do período do terceiro quarto, James ultrapassou a antiga marca de 38.387 de Kareem levando a Crypto.com Arena à loucura. São agora 38.390 na carreira.

Um vídeo em homenagem aos 20 anos de uma gloriosa carreira foi apresentado nos telões. O comissário da NBA, Adam Silver, e Kareem Abdul-Jabbar em pessoa foram os mestres de cerimônia a partir de então. “Um recorde que muitas pessoas achavam que jamais seria batido. LeBron, você é o maior pontuador da história da NBA”, disse Silver.

Pivô dos Lakers nos anos 70 e 80, Kareem segurou uma bola e passou para as mãos de LeBron que não segurou as lágrimas

“Poder estar com todas essas pessoas, todos esses ídolos aqui… Por favor, aplaudam de pé o Capitão [Kareem Abdul-Jabbar]. Isso é para minha esposa, meus meninos, minha mãe, todo mundo. Eu não seria eu sem vocês. Para a NBA, para Adam Silver, obrigado. Nunca poderia imaginar nada melhor do que essa noite em um milhão de anos. Obrigado, gente!”, declarou James.

Diário 24h AM

https://d24am.com/esportes/lebron-james-se-torna-o-maior-pontuador-da-nba-em-todos-os-tempos/