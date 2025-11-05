Lançamento da Revista Científica do TCE-AM 2025

O Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) realiza, nesta quarta-feira (5), às 9h15, no auditório da Corte de Contas, o lançamento do primeiro volume da Revista Científica do TCE-AM de 2025. O evento contará com coletiva de imprensa e integra o calendário comemorativo pelos 75 anos de fundação do Tribunal.

A publicação, coordenada pelo vice-presidente do TCE-AM, conselheiro Fabian Barbosa, representa um marco na valorização da pesquisa acadêmica e da produção intelectual no âmbito do controle externo. A revista reúne artigos de servidores, pesquisadores e especialistas de diversas áreas do conhecimento, com foco em temas como administração pública, transparência, sustentabilidade e inovação no serviço público.

Durante a solenidade, também será realizada a cerimônia de premiação do 2º Concurso de Artigos Científicos, promovido pela Escola de Contas Públicas e pela Coordenadoria de Estudos e Pesquisas do Tribunal. O concurso busca incentivar o desenvolvimento de estudos aplicados à atuação dos tribunais de contas e reconhecer iniciativas que contribuam para o aprimoramento das políticas públicas e da gestão administrativa.

A programação inclui ainda uma palestra do procurador-geral do Ministério Público de Contas da Paraíba, Dr. Marcílio Toscano França Filho, intitulada “O Patrimônio Histórico como Patrimônio Público: Tribunais de Contas e Meio Ambiente Cultural”. A exposição abordará a importância do papel dos órgãos de controle na proteção do patrimônio cultural e ambiental como parte da defesa do interesse público.

O evento é aberto à imprensa e a convidados institucionais, reforçando o compromisso do TCE-AM com a disseminação do conhecimento e o estímulo à pesquisa aplicada ao controle e à boa governança pública.

