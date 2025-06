Justiça mantém jurados contestados pelo Boi Garantido no Festival de Parintins

A justiça entendeu que não havia elementos suficientes para a exclusão dos jurados a poucas horas do início do festival

Parintins – O Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM) decidiu manter os três jurados contestados pelo Boi Garantido no 58º Festival Folclórico de Parintins. A decisão foi tomada nesta sexta-feira (27), pelo desembargador Cláudio Roessing, durante o plantão judiciário de segundo grau, horas antes do início das apresentações no Bumbódromo.

O Garantido ingressou com um agravo de instrumento pedindo o afastamento de Matheus Foster Dias, Joana Ramalho Ortigão Corrêa e Adriano Azevedo Gomes de León, sob a alegação de que os nomes feriam critérios do regulamento e estariam vinculados a possíveis conflitos de interesse.

Porém, o magistrado entendeu que não havia elementos suficientes para justificar a exclusão dos jurados a poucas horas do início do festival. Ele ressaltou que o próprio regulamento do evento já contempla mecanismos internos para lidar com suspeitas de parcialidade, como a substituição de avaliadores ou redistribuição das funções.

O desembargador ainda considerou que a documentação apresentada pelo Garantido era insuficiente para comprovar irregularidades graves, e que interferir no corpo de jurados neste momento representaria um risco maior à realização do festival.

Em decisão anterior, a Justiça de primeira instância já havia negado o pedido por falta de provas concretas.

amazonianarede

Da Redação Portal d24am