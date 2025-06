Junho Violeta: Governo do AM lança campanha de proteção à pessoa idosa

Iniciativa é coordenada pela Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc) e reúne órgãos da rede de proteção.

O Governo do Amazonas iniciou, nesta segunda-feira (2), a campanha “Junho Violeta”, voltada ao combate à violência contra a pessoa idosa. A iniciativa é coordenada pela Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc) e reúne órgãos da rede de proteção.

Com o tema “Fortalecendo laços: saberes e práticas intergeracionais no enfrentamento à violência contra as pessoas idosas”, a campanha promove ações contra o etarismo e incentiva o diálogo entre gerações.

A programação inclui atividades interativas, educativas e culturais em todas as zonas da cidade, além da II Gincana Violeta. Também haverá atendimentos jurídicos, psicossociais e ações de promoção da autoestima.

Em 2024, os Centros Integrados de Proteção e Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa (Cipdis) registraram cerca de 8,6 mil atendimentos — número significativamente maior que os 1,4 mil casos de 2023. A Sejusc atribui o crescimento à abertura de novos postos de atendimento nas zonas Norte e Leste da capital.

Segundo a Sejusc, as denúncias podem ser feitas de forma anônima pelo Disque 100, com atendimento 24 horas por dia. A delegada Andréa Nascimento, da Delegacia do Idoso (DECCi), reforça que romper o silêncio é essencial:

“Muitos crimes praticados contra a pessoa idosa, ao serem denunciados, nós observamos que são crimes que já acontecem há anos na vida daquela pessoa, então não é exatamente um aumento da incidência, da violência, mas é a denúncia sendo feita, é o silêncio sendo quebrado e é a informação chegando à toda a população”, avalia a delegada.

A campanha segue com ações ao longo de todo o mês de junho.

amazonianarede

Por g1 AM