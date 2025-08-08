João Silva, filho de Faustão, fala sobre saúde do pai: “Agradeço as orações”

Faustão passou recentemente por um transplante de fígado e um retransplante de rim

São Paulo – O apresentador João Silva, filho de Faustão, usou suas redes sociais nesta sexta-feira (8) para informar aos fãs sobre o estado de saúde do pai, que segue internado na UTI do Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. Faustão passou recentemente por um transplante de fígado e um retransplante de rim, além de ter enfrentado complicações como sepse.

Em um vídeo postado nas redes sociais, João agradeceu as mensagens de apoio e orações recebidas, destacando a força do pai durante o processo de recuperação.

“Agradeço a todos pelas orações, independente de crença. Meu pai é um cara muito forte, inspira todo mundo, os amigos, a família. A palavra é resiliência. Agradeço a Deus que está dando cada vez mais oportunidade de meu pai se recuperar. Ele está indo muito bem na recuperação”, afirmou João Silva.

Nos últimos meses, o apresentador enfrentou uma série de desafios em sua saúde, sendo monitorado constantemente por uma equipe médica especializada e pela família.

amazonianarede

Da Redação Portal d24am