João Silva atualiza estado de saúde de Faustão após novos transplantes

O apresentador está internado desde o dia 21 de maio no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo

São Paulo- João Silva, filho de Faustão, usou as redes sociais para atualizar o estado de saúde de seu pai após os transplantes realizados recentemente. O apresentador está internado desde o dia 21 de maio no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. As informações são do site metrópoles.

“Faustão está muito bem, obrigado”, diz a imagem, que ainda manda uma indireta para outros médicos que anunciaram uma piora no quadro de saúde do apresentador.

A informação de que o apresentador está bem após os transplantes realizados foi publicada em primeira mão pelo colunista Flávio Ricco, no portal LeoDias.

O colunista também afirmou que as perspectivas sobre o quadro de Faustão são as melhores possíveis e que os três filhos do apresentador estiveram no hospital, neste domingo (10), para comemorar o Dia dos Pais. Apenas Luciana Cardoso, esposa do famoso, não pôde estar com o marido devido a uma gripe.

Da Redação Portal d24am