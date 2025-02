Israel acusa Hamas de não entregar corpo de mãe sequestrada com filhos

Os corpos dos filhos de Shiri, Ariel, de quatro anos, e Kfir, de nove meses, foram identificados

Faixa de Gaza – As Forças de Defesa de Israel (IDF) acusaram o grupo terrorista Hamas de descumprir os termos do acordo de entrega de reféns, alegando que o corpo de Shiri Bibas não estava entre os recebidos nesta quinta-feira (20). A informação é do jornal The Guardian.

“Durante o processo de identificação, foi constatado que o corpo adicional recebido não pertence a Shiri Bibas e não corresponde a nenhum outro sequestrado”, informou o exército israelense em comunicado.

Os corpos dos filhos de Shiri, Ariel, de quatro anos, e Kfir, de nove meses, foram identificados.

As IDF exigiram a devolução do corpo de Shiri Bibas, além da libertação de todos os reféns restantes, sem especificar um prazo.

amazonianarede

Do R7 Portal d24am