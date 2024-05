Isabelle Nogueira lamenta morte de Djidja Cardoso: ”Hoje eu só quero chorar”

A empresária faleceu nesta terça-feira (28), aos 32 anos, mas a causa de sua morte ainda não foi revelada

Manaus- A Cunhã-Poranga do Boi Garantido e ex-BBB Isabelle Nogueira lamentou a morte de Djidja Cardoso, ex-sinhazinha do boi-bumbá Garantido. A empresária faleceu nesta terça-feira (28), aos 32 anos, mas a causa de sua morte ainda não foi revelada.

Em um texto divulgado no Instagram, Isabelle Nogueira lamentou a morte de Djidja.

“Confesso a vocês que hoje não é um dos dias mais alegres. Uma querida amiga minha partiu. A dor da partida é sempre inexplicável, mas essa está mexendo comigo, especialmente pela forma como aconteceu. Eu e a Djidja vivemos momentos marcantes, principalmente em suas realizações que tive orgulho de acompanhar”, começou ela.

Isabelle relembrou o último contato que teve com a ex-sinhazinha. “Lembro que na semana passada estive com ela e é incrível como dizem que as pessoas se despedem, porque parecia mesmo uma despedida. E esse é um dos motivos das minhas lágrimas, porque nunca sabemos quando vai ser a última vez. Fica aqui, inclusive, uma reflexão para a vida: quando iremos dar o último abraço em quem amamos?”, acrescentou.

“Hoje eu só quero chorar, me acolher e refletir. Para Djidja: minha amiga, lembrarei de você para sempre como uma pessoa alegre, cheia de vida, trabalhadora e sonhadora. Deixo a minha gratidão por todos os momentos que vivemos juntas e que Deus te receba nos seus braços”, concluiu Isabelle. Ficam aqui nossos sentimentos para os amigos e familiares de Didija”, concluiu Isabelle.

Djidja Cardoso

Didja tinha 32 anos de idade. Atualmente, a empresária era sócia de uma rede de salões chamados Belle Femme. Entre 2016 e 2020, Didja defendeu o item de sinhazinha do boi vermelho e branco no Festival de Parintins.

Segundo informações preliminares, Djidja teria sido encontrado morta dentro de sua casa que fica localizada no bairro Parque 10, na zona centro-Sul de Manaus.

