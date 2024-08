Irmãs morrem após portas abrirem antes de elevador chegar

Duas irmãs morreram, nesta quinta-feira (15), ao caírem no poço de um elevador e serem esmagadas em Minas Gerais. As autoridades realizaram uma perícia no local e concluíram que o acidente ocorreu devido à abertura das portas do elevador antes da chegada da estrutura.

Ana Maria Cunha Prata, de 79 anos, e Sylvia Maria Prata Magalhães, de 85, iam almoçar na casa de uma amiga. Quando chegaram, acionaram o elevador, e ficaram esperando o mesmo chegar. No entanto, um problema técnico fez com que as portas do elevador se abrissem antes da chegada da estrutura.

As idosas não perceberam que a estrutura ainda não tinha chegado e acabaram caindo no poço, sendo esmagadas pelo elevador. As duas foram encontradas inconscientes e foram socorridas pelos bombeiros, mas não resistiram aos ferimentos e morreram ainda no local.

De acordo com informações avançadas pela Polícia Civil o elevador tinha a manutenção em atraso. No entanto, não foi revelado há quando tempo o elevador tinha sido instalado, nem a data da inspeção mais recente.

amazonianarede

Notícias ao Minuto Rafael Damas