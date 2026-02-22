Irã pode ser aniquilado em possível conflito com os EUA, diz ex-coronel

A movimentação militar dos Estados Unidos em direção ao Oriente Médio preocupa

EUA – Em meio à crescente tensão entre Irã e Estados Unidos, o ex-coronel norte-americano Ron MacMannon afirmou, em entrevista ao jornal The Sun, que Teerã poderia ser “aniquilado” caso Washington coloque em prática um plano de ataque em larga escala.

Segundo o especialista, uma eventual ofensiva dos EUA começaria pela neutralização dos sistemas de defesa aérea iranianos.

O objetivo seria abrir espaço para bombardeios contra bases militares e instalações ligadas ao programa nuclear do país. A estratégia de Washington, para MacMannon, envolveria guerra eletrônica e mísseis de alta precisão.

De acordo com o ex-coronel, o regime de Teerã pode ser aniquilado, caso os planos das forças americanas deem certo. “Os israelenses têm amigos em altos escalões no Irã dispostos a trabalhar para o Ocidente”, acrescentou ao jornal britânico.

Irã e Estados Unidos

As declarações ocorrem enquanto a movimentação militar dos Estados Unidos em direção ao Oriente Médio preocupa especialistas. Atualmente, o USS Gerald R. Ford, o maior porta-aviões do mundo, está no Mar Mediterrâneo e acredita-se que ele se aproximará do Irã nos próximos dias.

Na última quinta-feira (19), o presidente Donald Trump afirmou, na primeira reunião do Conselho da Paz, que se Teerã não se juntar aos outros países em um “caminho para paz”, coisas ruins poderão acontecer.

“Temos que fazer um acordo significativo. Descobrirei o que fazer em cerca de 10 dias. Eles não podem ter uma arma nuclear. Agora é a hora do Irã se juntar a nós em um caminho para paz. O Irã precisa fazer um acordo ou coisas ruins acontecerão.”

